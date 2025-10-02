Tokenomika ALRIS AGENT (ALR)

Tokenomika ALRIS AGENT (ALR)

Odkrijte ključne vpoglede v ALRIS AGENT (ALR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 13:08:18 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen ALRIS AGENT (ALR)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ALRIS AGENT (ALR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 27.57K
Skupna ponudba:
$ 998.62M
Razpoložljivi obtok:
$ 998.62M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 27.57K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00880109
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o ALRIS AGENT (ALR)

Introducing Alris: Your AI-powered yield optimization companion on Solana. Leveraging advanced artificial intelligence and real-time market data, Alris makes smart yield-generating decisions for you around the clock. Our platform seamlessly integrates with Solana's infrastructure, using GPTv4 and Grok XAI to analyze market conditions and execute optimal yield strategies automatically. Key features include dynamic yield optimization, AI-driven investment strategies, automated yield harvesting, and real-time market monitoring. Built with cutting-edge tech including Next.js, Solana Agent Kit, and Switchboard Oracle, Alris represents the future of DeFi yield automation.

Uradna spletna stran:
https://alris.live

Tokenomika ALRIS AGENT (ALR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike ALRIS AGENT (ALR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ALR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ALR.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ALR, raziščite ceno žetona ALR v živo!

Napoved cene ALR

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ALR? Naša stran za napovedovanje cen ALR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

