Današnja cena Alpaca Finance

Današnja cena kriptovalute Alpaca Finance (ALPACA) v živo je $ 0.00844963, s spremembo 58.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ALPACA v USD je $ 0.00844963 na ALPACA.

Kriptovaluta Alpaca Finance je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,280,188, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 151.67M ALPACA. V zadnjih 24 urah se je ALPACA trgovalo med $ 0.00521164 (najnižje) in $ 0.01097447 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 8.78, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00504079.

V kratkoročni uspešnosti se je ALPACA premaknil +5.69% v zadnji uri in +5.81% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Alpaca Finance (ALPACA)

Tržna kapitalizacija $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Zaloga v obtoku 151.67M 151.67M 151.67M Skupna ponudba 151,668,641.6027096 151,668,641.6027096 151,668,641.6027096

Trenutna tržna kapitalizacija Alpaca Finance je $ 1.28M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ALPACA je 151.67M, skupna ponudba pa znaša 151668641.6027096. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.28M.