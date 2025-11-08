Današnja cena Alpaca

Današnja cena kriptovalute Alpaca (ALPACA) v živo je --, s spremembo 10.61 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ALPACA v USD je -- na ALPACA.

Kriptovaluta Alpaca je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 107,153, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 962.10M ALPACA. V zadnjih 24 urah se je ALPACA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00553708, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je ALPACA premaknil -1.08% v zadnji uri in -20.21% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Alpaca (ALPACA)

Trenutna tržna kapitalizacija Alpaca je $ 107.15K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ALPACA je 962.10M, skupna ponudba pa znaša 962101477.386699. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 107.15K.