Odkrijte ključne vpoglede v Alongside Crypto Market Index (AMKT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Alongside Crypto Market Index (AMKT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

AMKT is a crypto index designed to track the crypto market in a single token.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AMKT, raziščite ceno žetona AMKT v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov AMKT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Alongside Crypto Market Index (AMKT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AMKT? Naša stran za napovedovanje cen AMKT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

