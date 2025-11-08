Današnja cena AllUnity EUR

Današnja cena kriptovalute AllUnity EUR (EURAU) v živo je $ 1.16, s spremembo 0.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EURAU v USD je $ 1.16 na EURAU.

Kriptovaluta AllUnity EUR je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 20,384,235, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 17.63M EURAU. V zadnjih 24 urah se je EURAU trgovalo med $ 1.15 (najnižje) in $ 1.16 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.19, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.1.

V kratkoročni uspešnosti se je EURAU premaknil +0.02% v zadnji uri in +0.26% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije AllUnity EUR (EURAU)

Tržna kapitalizacija $ 20.38M$ 20.38M $ 20.38M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 20.38M$ 20.38M $ 20.38M Zaloga v obtoku 17.63M 17.63M 17.63M Skupna ponudba 17,630,279.33 17,630,279.33 17,630,279.33

Trenutna tržna kapitalizacija AllUnity EUR je $ 20.38M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba EURAU je 17.63M, skupna ponudba pa znaša 17630279.33. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.38M.