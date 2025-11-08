AllUnity EUR Cena (EURAU)
Današnja cena kriptovalute AllUnity EUR (EURAU) v živo je $ 1.16, s spremembo 0.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EURAU v USD je $ 1.16 na EURAU.
Kriptovaluta AllUnity EUR je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 20,384,235, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 17.63M EURAU. V zadnjih 24 urah se je EURAU trgovalo med $ 1.15 (najnižje) in $ 1.16 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.19, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.1.
V kratkoročni uspešnosti se je EURAU premaknil +0.02% v zadnji uri in +0.26% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija AllUnity EUR je $ 20.38M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba EURAU je 17.63M, skupna ponudba pa znaša 17630279.33. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.38M.
+0.02%
+0.16%
+0.26%
+0.26%
Danes je bila sprememba cene AllUnity EUR v USD $ +0.00184209.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene AllUnity EUR v USD $ -0.0040950320.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene AllUnity EUR v USD $ -0.0191266600.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene AllUnity EUR v USD $ -0.0042154126243975.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ +0.00184209
|+0.16%
|30 dni
|$ -0.0040950320
|-0.35%
|60 dni
|$ -0.0191266600
|-1.64%
|90 dni
|$ -0.0042154126243975
|-0.36%
Leta 2040 bi cena AllUnity EUR lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
AllUnity EUR (EURAU) is a fully regulated euro-denominated stablecoin issued under the European Union’s Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR). Launched on 31/07/2025, EURAU is designed to offer secure, programmable, and transparent euro liquidity for institutional and retail applications across public blockchain networks.
AllUnity GmbH, the issuer of EURAU, is a German company headquartered in Frankfurt and licensed as an electronic money institution (EMI) by the Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). The company operates as a joint venture between DWS (Deutsche Bank), Flow Traders, and Galaxy Digital. This structure provides a strong institutional foundation for long-term compliance, infrastructure resilience, and adoption across financial markets.
EURAU is fully backed 1:1 by euro-denominated reserves, held with authorized credit institutions (multiple reserve banks) within the European Economic Area. The reserves are safeguarded under strict prudential standards and are not used for lending or investment purposes. On-chain issuance and redemption follow a verified flow with wallet and account whitelisting, designed to align with AML, KYC, and regulatory expectations. Users are able to mint and redeem EURAU through authorized partners and platforms, with an emphasis on transparency and auditability.
Technically, EURAU is deployed initially on Ethereum as an ERC-20 token. Future expansion includes Solana and other EVM-compatible chains. The smart contract architecture ensures upgradability through secure multisig control, subject to internal governance procedures. Minting and burning are controlled by permissioned wallets operated by regulated partners to prevent unauthorized issuance and maintain supply integrity.
The token aims to serve multiple use cases, including digital asset trading, payments, treasury solutions, and on-chain finance (DeFi). EURAU is designed to be accessible to exchanges, market makers, payment institutions, fintechs, and tokenized asset platforms looking to integrate euro liquidity in a compliant manner.
AllUnity maintains active collaborations with infrastructure providers, custodians, and trading venues, including confirmed listings with Gate.io and Bullish.com. The stablecoin plays a foundational role in building a euro-based financial ecosystem on public blockchain infrastructure, while staying fully aligned with European regulatory frameworks.
The project roadmap includes expanding interoperability across additional chains, supporting on/off ramps with banking partners, and enabling programmability for enterprise use cases.
The EURAU token contract address on Ethereum is: 0x4933A85b5b5466Fbaf179F72D3DE273c287EC2c2
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.