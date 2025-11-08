Današnja cena kriptovalute ALLINDOGE v živo je 0.00434487 USD. Tržna kapitalizacija ALLINDOGE je 4,340,744 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ALLINDOGE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute ALLINDOGE v živo je 0.00434487 USD. Tržna kapitalizacija ALLINDOGE je 4,340,744 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ALLINDOGE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute ALLINDOGE (ALLINDOGE) v živo je $ 0.00434487, s spremembo 18.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ALLINDOGE v USD je $ 0.00434487 na ALLINDOGE.
Kriptovaluta ALLINDOGE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,340,744, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 994.24M ALLINDOGE. V zadnjih 24 urah se je ALLINDOGE trgovalo med $ 0.00355896 (najnižje) in $ 0.00455291 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01291751, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00331037.
V kratkoročni uspešnosti se je ALLINDOGE premaknil -1.05% v zadnji uri in -8.92% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije ALLINDOGE (ALLINDOGE)
$ 4.34M
--
$ 4.34M
994.24M
994,238,334.347531
Trenutna tržna kapitalizacija ALLINDOGE je $ 4.34M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ALLINDOGE je 994.24M, skupna ponudba pa znaša 994238334.347531. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.34M.
Zgodovina cene ALLINDOGE, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
-1.05%
+18.59%
-8.92%
-8.92%
Zgodovina cen ALLINDOGE (ALLINDOGE) v USD
Danes je bila sprememba cene ALLINDOGE v USD $ +0.00068105. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene ALLINDOGE v USD $ -0.0010917168. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene ALLINDOGE v USD $ -0.0019517538. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene ALLINDOGE v USD $ -0.006421460178259152.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00068105
+18.59%
30 dni
$ -0.0010917168
-25.12%
60 dni
$ -0.0019517538
-44.92%
90 dni
$ -0.006421460178259152
-59.64%
Napoved cene za kriptovaluto ALLINDOGE
Napoved cene ALLINDOGE (ALLINDOGE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ALLINDOGE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen ALLINDOGE (ALLINDOGE) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena ALLINDOGE lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute ALLINDOGE v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ALLINDOGE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute ALLINDOGE.
Kaj je ALLINDOGE (ALLINDOGE)
ALLINDOGE is building AgentOS, a next-generation AI operating system that breaks down the wall between Web2 and Web3 and builds a unified intelligent interaction layer.
Users don't need to pay attention to complicated technical details, the system realizes seamless connection and collaboration between on-chain protocols and off-chain services with the help of advanced cross-chain technology and intelligent routing.
You only need to express your real intention, and AI can intelligently analyze the demand, plan the optimal execution path, automatically complete cross-chain, cross-protocol and cross-platform operations, and continuously optimize the strategy according to the market dynamics.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o ALLINDOGE
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta ALLINDOGE?
Če bi kriptovaluta ALLINDOGE rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute ALLINDOGE.
Koliko je kriptovaluta ALLINDOGE vredna danes?
Današnja cena kriptovalute ALLINDOGE je $ 0.00434487. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta ALLINDOGE še vedno dobra naložba?
ALLINDOGE ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ALLINDOGE, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto ALLINDOGE?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto ALLINDOGE v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute ALLINDOGE?
Cena kriptovalute ALLINDOGE se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute ALLINDOGE v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ALLINDOGE.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute ALLINDOGE?
Na ceno ALLINDOGE vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za ALLINDOGE na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par ALLINDOGE/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute ALLINDOGE gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute ALLINDOGE letos rasla?
Cena kriptovalute ALLINDOGE bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute ALLINDOGE (ALLINDOGE).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:47:14 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti ALLINDOGE (ALLINDOGE)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.