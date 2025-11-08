Današnja cena ALLINDOGE

Današnja cena kriptovalute ALLINDOGE (ALLINDOGE) v živo je $ 0.00434487, s spremembo 18.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ALLINDOGE v USD je $ 0.00434487 na ALLINDOGE.

Kriptovaluta ALLINDOGE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,340,744, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 994.24M ALLINDOGE. V zadnjih 24 urah se je ALLINDOGE trgovalo med $ 0.00355896 (najnižje) in $ 0.00455291 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01291751, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00331037.

V kratkoročni uspešnosti se je ALLINDOGE premaknil -1.05% v zadnji uri in -8.92% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ALLINDOGE (ALLINDOGE)

Tržna kapitalizacija $ 4.34M$ 4.34M $ 4.34M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.34M$ 4.34M $ 4.34M Zaloga v obtoku 994.24M 994.24M 994.24M Skupna ponudba 994,238,334.347531 994,238,334.347531 994,238,334.347531

