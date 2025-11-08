BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute ALLINDOGE v živo je 0.00434487 USD. Tržna kapitalizacija ALLINDOGE je 4,340,744 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ALLINDOGE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o ALLINDOGE

Informacije o ceni ALLINDOGE

Kaj je ALLINDOGE

Uradna spletna stran ALLINDOGE

Tokenomika ALLINDOGE

Napoved cen ALLINDOGE

ALLINDOGE Cena (ALLINDOGE)

Cena 1 ALLINDOGE v USD v živo:

$0.00434582
+18.30%1D
ALLINDOGE (ALLINDOGE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:47:14 (UTC+8)

Današnja cena ALLINDOGE

Današnja cena kriptovalute ALLINDOGE (ALLINDOGE) v živo je $ 0.00434487, s spremembo 18.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ALLINDOGE v USD je $ 0.00434487 na ALLINDOGE.

Kriptovaluta ALLINDOGE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,340,744, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 994.24M ALLINDOGE. V zadnjih 24 urah se je ALLINDOGE trgovalo med $ 0.00355896 (najnižje) in $ 0.00455291 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01291751, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00331037.

V kratkoročni uspešnosti se je ALLINDOGE premaknil -1.05% v zadnji uri in -8.92% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ALLINDOGE (ALLINDOGE)

$ 4.34M
--
$ 4.34M
994.24M
994,238,334.347531
Trenutna tržna kapitalizacija ALLINDOGE je $ 4.34M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ALLINDOGE je 994.24M, skupna ponudba pa znaša 994238334.347531. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.34M.

Zgodovina cene ALLINDOGE, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00355896
24H Nizka
$ 0.00455291
24H Visoka

$ 0.00355896
$ 0.00455291
$ 0.01291751
$ 0.00331037
-1.05%

+18.59%

-8.92%

-8.92%

Zgodovina cen ALLINDOGE (ALLINDOGE) v USD

Danes je bila sprememba cene ALLINDOGE v USD $ +0.00068105.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene ALLINDOGE v USD $ -0.0010917168.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene ALLINDOGE v USD $ -0.0019517538.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene ALLINDOGE v USD $ -0.006421460178259152.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00068105+18.59%
30 dni$ -0.0010917168-25.12%
60 dni$ -0.0019517538-44.92%
90 dni$ -0.006421460178259152-59.64%

Napoved cene za kriptovaluto ALLINDOGE

Napoved cene ALLINDOGE (ALLINDOGE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ALLINDOGE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen ALLINDOGE (ALLINDOGE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena ALLINDOGE lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute ALLINDOGE v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ALLINDOGE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute ALLINDOGE.

Kaj je ALLINDOGE (ALLINDOGE)

ALLINDOGE is building AgentOS, a next-generation AI operating system that breaks down the wall between Web2 and Web3 and builds a unified intelligent interaction layer. Users don't need to pay attention to complicated technical details, the system realizes seamless connection and collaboration between on-chain protocols and off-chain services with the help of advanced cross-chain technology and intelligent routing. You only need to express your real intention, and AI can intelligently analyze the demand, plan the optimal execution path, automatically complete cross-chain, cross-protocol and cross-platform operations, and continuously optimize the strategy according to the market dynamics.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir ALLINDOGE (ALLINDOGE)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o ALLINDOGE

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta ALLINDOGE?
Če bi kriptovaluta ALLINDOGE rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute ALLINDOGE.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:47:14 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti ALLINDOGE (ALLINDOGE)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated

Raziščite več o kriptovaluti ALLINDOGE

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.