Današnja cena all you had to do was

Današnja cena kriptovalute all you had to do was (NOTHING) v živo je --, s spremembo 3.96 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NOTHING v USD je -- na NOTHING.

Kriptovaluta all you had to do was je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,311.19, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.97M NOTHING. V zadnjih 24 urah se je NOTHING trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0011783, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je NOTHING premaknil -- v zadnji uri in -11.95% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije all you had to do was (NOTHING)

Tržna kapitalizacija $ 9.31K$ 9.31K $ 9.31K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.31K$ 9.31K $ 9.31K Zaloga v obtoku 998.97M 998.97M 998.97M Skupna ponudba 998,971,164.939653 998,971,164.939653 998,971,164.939653

Trenutna tržna kapitalizacija all you had to do was je $ 9.31K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba NOTHING je 998.97M, skupna ponudba pa znaša 998971164.939653. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.31K.