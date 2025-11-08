BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute All In v živo je 0.03747604 USD. Tržna kapitalizacija ALLIN je 34,532 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ALLIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o ALLIN

Informacije o ceni ALLIN

Kaj je ALLIN

Uradna spletna stran ALLIN

Tokenomika ALLIN

Napoved cen ALLIN

All In Logotip

All In Cena (ALLIN)

Nerazporejeno

Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
All In (ALLIN) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:09:52 (UTC+8)

Današnja cena All In

Današnja cena kriptovalute All In (ALLIN) v živo je $ 0.03747604, s spremembo 0.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ALLIN v USD je $ 0.03747604 na ALLIN.

Kriptovaluta All In je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 34,532, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 921.44K ALLIN. V zadnjih 24 urah se je ALLIN trgovalo med $ 0.03704217 (najnižje) in $ 0.03763766 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 4.51, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.03478359.

V kratkoročni uspešnosti se je ALLIN premaknil -- v zadnji uri in -0.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije All In (ALLIN)

Trenutna tržna kapitalizacija All In je $ 34.53K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ALLIN je 921.44K, skupna ponudba pa znaša 995994.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 37.33K.

Zgodovina cene All In, USD

Zgodovina cen All In (ALLIN) v USD

Danes je bila sprememba cene All In v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene All In v USD $ -0.0049343127.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene All In v USD $ -0.0281893461.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene All In v USD $ -0.15577357783224448.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-0.01%
30 dni$ -0.0049343127-13.16%
60 dni$ -0.0281893461-75.21%
90 dni$ -0.15577357783224448-80.60%

Napoved cene za kriptovaluto All In

Napoved cene All In (ALLIN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ALLIN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen All In (ALLIN) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena All In lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute All In v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ALLIN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute All In.

Kaj je All In (ALLIN)

All In (ALLIN) is an AI-focused project on the Ethereum blockchain, designed to empower communities and projects to harness AI technology. The project offers a token, $ALLIN, to support community and project growth. ALLIN provides solutions for data analysis, process automation, customer service, community management, and content development. It features an AI-managed service and an AllIn One AI bot for answering common questions about a token or project information. The project also includes ALLBOTS, humanoid guardians supporting the All In Society, and an anticipated Allbuys buy bot for multi-chain support. The creators, a team of developers and AI specialists, ensure security and transparency through a Solidproof audit. They work closely with the All In Society to shape the project's future.

Vir All In (ALLIN)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o All In

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta All In?
Če bi kriptovaluta All In rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute All In.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:09:52 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti All In

