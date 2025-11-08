Današnja cena All In

Današnja cena kriptovalute All In (ALLIN) v živo je $ 0.03747604, s spremembo 0.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ALLIN v USD je $ 0.03747604 na ALLIN.

Kriptovaluta All In je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 34,532, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 921.44K ALLIN. V zadnjih 24 urah se je ALLIN trgovalo med $ 0.03704217 (najnižje) in $ 0.03763766 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 4.51, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.03478359.

V kratkoročni uspešnosti se je ALLIN premaknil -- v zadnji uri in -0.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije All In (ALLIN)

Tržna kapitalizacija $ 34.53K$ 34.53K $ 34.53K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 37.33K$ 37.33K $ 37.33K Zaloga v obtoku 921.44K 921.44K 921.44K Skupna ponudba 995,994.0 995,994.0 995,994.0

Trenutna tržna kapitalizacija All In je $ 34.53K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ALLIN je 921.44K, skupna ponudba pa znaša 995994.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 37.33K.