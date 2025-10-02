Odkrijte ključne vpoglede v ALINA AI (ALINAINTEL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

ALINA (Algorithmic Learning and Integrated Network Analytics) represents a quantum leap in market intelligence technology, designed to revolutionize how traders interact with and understand cryptocurrency markets. Operating as your 24/7 crypto insider, ALINA processes and analyzes thousands of signals per minute, helping predict trends before they go mainstream. By bridging the gap between blockchain transparency and market-moving information, ALINA transforms raw data into actionable intelligence, enabling traders to stay ahead of market movements and capitalize on opportunities before they become obvious to the masses.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ALINAINTEL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike ALINA AI (ALINAINTEL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

