Današnja cena AlgonFX

Današnja cena kriptovalute AlgonFX (ALG) v živo je $ 0.00029814, s spremembo 16.96 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ALG v USD je $ 0.00029814 na ALG.

Kriptovaluta AlgonFX je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 298,124, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.94M ALG. V zadnjih 24 urah se je ALG trgovalo med $ 0.00029813 (najnižje) in $ 0.00040455 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00107509, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00005374.

V kratkoročni uspešnosti se je ALG premaknil -0.26% v zadnji uri in -16.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije AlgonFX (ALG)

Tržna kapitalizacija $ 298.12K$ 298.12K $ 298.12K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 298.12K$ 298.12K $ 298.12K Zaloga v obtoku 999.94M 999.94M 999.94M Skupna ponudba 999,944,220.9411747 999,944,220.9411747 999,944,220.9411747

Trenutna tržna kapitalizacija AlgonFX je $ 298.12K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ALG je 999.94M, skupna ponudba pa znaša 999944220.9411747. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 298.12K.