Tokenomika AlaunchAI (ALAI)
Tokenomika in analiza cen AlaunchAI (ALAI)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za AlaunchAI (ALAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o AlaunchAI (ALAI)
Alaunch is the AI Agent tokenization platform on Avalanche, offering FairLaunch and Presale systems for AI builders. It enables AI-powered assets to be created, trained, and launched with automated liquidity and dynamic pricing via bonding curves. AI features unlock in phases, starting with AI-Powered Conversation Hub, Telegram Interactions, and X Interactions, evolving as AI Agents train and adapt.
Tokenomika AlaunchAI (ALAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike AlaunchAI (ALAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov ALAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ALAI.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko ALAI, raziščite ceno žetona ALAI v živo!
Napoved cene ALAI
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ALAI? Naša stran za napovedovanje cen ALAI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti