Današnja cena AKIRA LABS

Današnja cena kriptovalute AKIRA LABS (AKIRA) v živo je --, s spremembo 0.13 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AKIRA v USD je -- na AKIRA.

Kriptovaluta AKIRA LABS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,885.15, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 979.79M AKIRA. V zadnjih 24 urah se je AKIRA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je AKIRA premaknil +1.60% v zadnji uri in -46.95% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije AKIRA LABS (AKIRA)

Tržna kapitalizacija $ 7.89K$ 7.89K $ 7.89K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.89K$ 7.89K $ 7.89K Zaloga v obtoku 979.79M 979.79M 979.79M Skupna ponudba 980,977,115.849794 980,977,115.849794 980,977,115.849794

