AIWS, the First AI-Led Cloud Computing Platform is revolutionizing the future by empowering autonomous AI agents to seamlessly collaborate, compute, and transact within a secure and decentralized ecosystem. Key innovations include AI-driven decentralized web services provisioning, the creation of an agentic protocol, autonomous agent-to-agent billing, and a robust agent-to-agent cloud computing framework.
Tokenomika aiws (AIWS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike aiws (AIWS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov AIWS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AIWS.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko AIWS, raziščite ceno žetona AIWS v živo!
