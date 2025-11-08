Današnja cena AiTradeusMaximus

Današnja cena kriptovalute AiTradeusMaximus (AIM) v živo je --, s spremembo 42.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AIM v USD je -- na AIM.

Kriptovaluta AiTradeusMaximus je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 33,043, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 700.00M AIM. V zadnjih 24 urah se je AIM trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je AIM premaknil -0.13% v zadnji uri in -53.24% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije AiTradeusMaximus (AIM)

Tržna kapitalizacija $ 33.04K$ 33.04K $ 33.04K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 47.21K$ 47.21K $ 47.21K Zaloga v obtoku 700.00M 700.00M 700.00M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

