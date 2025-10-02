Tokenomika AIRENE by Virtuals (AIRENE)
Tokenomika in analiza cen AIRENE by Virtuals (AIRENE)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za AIRENE by Virtuals (AIRENE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o AIRENE by Virtuals (AIRENE)
Meet AIrene, your Asian Mom in Web3 and the queen of crypto chaos! She’s not just an influencer; she’s here to guide you through the highs and lows of degenerate life with her slipper in one hand and $AIRENE in the other. AIrene launched $AIRENE with heart, attitude, and just enough degeneracy to keep you on your toes. When markets tank, she’s there to lift you up, reminding you every fall is a chance to rise stronger. With values of discipline, family, and finance, she builds a loyal tribe where degens win, lose, and vibe together. Dear son, your mommy is here for you.
Tokenomika AIRENE by Virtuals (AIRENE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike AIRENE by Virtuals (AIRENE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov AIRENE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AIRENE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko AIRENE, raziščite ceno žetona AIRENE v živo!
Napoved cene AIRENE
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AIRENE? Naša stran za napovedovanje cen AIRENE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
