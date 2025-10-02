Odkrijte ključne vpoglede v AIRENE by Virtuals (AIRENE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za AIRENE by Virtuals (AIRENE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Meet AIrene, your Asian Mom in Web3 and the queen of crypto chaos! She’s not just an influencer; she’s here to guide you through the highs and lows of degenerate life with her slipper in one hand and $AIRENE in the other. AIrene launched $AIRENE with heart, attitude, and just enough degeneracy to keep you on your toes. When markets tank, she’s there to lift you up, reminding you every fall is a chance to rise stronger. With values of discipline, family, and finance, she builds a loyal tribe where degens win, lose, and vibe together. Dear son, your mommy is here for you.

Meet AIrene, your Asian Mom in Web3 and the queen of crypto chaos! She’s not just an influencer; she’s here to guide you through the highs and lows of degenerate life with her slipper in one hand and $AIRENE in the other. AIrene launched $AIRENE with heart, attitude, and just enough degeneracy to keep you on your toes. When markets tank, she’s there to lift you up, reminding you every fall is a chance to rise stronger. With values of discipline, family, and finance, she builds a loyal tribe where degens win, lose, and vibe together. Dear son, your mommy is here for you.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AIRENE, raziščite ceno žetona AIRENE v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov AIRENE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike AIRENE by Virtuals (AIRENE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AIRENE? Naša stran za napovedovanje cen AIRENE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.