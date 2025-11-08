Današnja cena Aircoin

Današnja cena kriptovalute Aircoin (AIRCOIN) v živo je --, s spremembo 5.55 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AIRCOIN v USD je -- na AIRCOIN.

Kriptovaluta Aircoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 647,994, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.50M AIRCOIN. V zadnjih 24 urah se je AIRCOIN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00257008, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je AIRCOIN premaknil -1.28% v zadnji uri in -49.44% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Aircoin (AIRCOIN)

Tržna kapitalizacija $ 647.99K$ 647.99K $ 647.99K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 647.99K$ 647.99K $ 647.99K Zaloga v obtoku 998.50M 998.50M 998.50M Skupna ponudba 998,499,935.55721 998,499,935.55721 998,499,935.55721

