Današnja cena air coin

Današnja cena kriptovalute air coin (空气币 /) v živo je --, s spremembo 5.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 空气币 / v USD je -- na 空气币 /.

Kriptovaluta air coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 68,626, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B 空气币 /. V zadnjih 24 urah se je 空气币 / trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00703963, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je 空气币 / premaknil -0.13% v zadnji uri in -18.55% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije air coin (空气币 /)

Tržna kapitalizacija $ 68.63K$ 68.63K $ 68.63K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 68.63K$ 68.63K $ 68.63K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija air coin je $ 68.63K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba 空气币 / je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 68.63K.