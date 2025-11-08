Današnja cena kriptovalute air coin v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija 空气币 / je 68,626 USD. Spremljajte posodobitve cen iz 空气币 / v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute air coin v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija 空气币 / je 68,626 USD. Spremljajte posodobitve cen iz 空气币 / v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute air coin (空气币 /) v živo je --, s spremembo 5.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 空气币 / v USD je -- na 空气币 /.
Kriptovaluta air coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 68,626, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B 空气币 /. V zadnjih 24 urah se je 空气币 / trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00703963, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je 空气币 / premaknil -0.13% v zadnji uri in -18.55% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije air coin (空气币 /)
$ 68.63K
$ 68.63K$ 68.63K
--
----
$ 68.63K
$ 68.63K$ 68.63K
1.00B
1.00B 1.00B
1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija air coin je $ 68.63K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba 空气币 / je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 68.63K.
Zgodovina cene air coin, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.00703963
$ 0.00703963$ 0.00703963
$ 0
$ 0$ 0
-0.13%
+5.12%
-18.55%
-18.55%
Zgodovina cen air coin (空气币 /) v USD
Danes je bila sprememba cene air coin v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene air coin v USD $ 0. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene air coin v USD $ 0. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene air coin v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
+5.12%
30 dni
$ 0
-83.35%
60 dni
$ 0
+79.29%
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto air coin
Napoved cene air coin (空气币 /) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena 空气币 / v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen air coin (空气币 /) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena air coin lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute air coin v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen 空气币 / za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute air coin.
Kaj je air coin (空气币 /)
In December of 2024, prior to “Useless” coins inception, Binance themselves released an article,
The article went into detail about the different terms the chinese (the biggest demographic on BNB chain) use for crypto and shitcoins,
One of these that stood out ofcourse was, Air coin, or “空气币”.
Below is a brief snippet from said article, highlighting the narrative of BSC’s very own “Useless” Coin:
“Chinese traders also use “air coins” (“空气币”) to describe cryptocurrencies that have no substantial backing or use case. These coins, much like “air” itself, are seen as insubstantial and prone to vanishing.”
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o air coin
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta air coin?
Če bi kriptovaluta air coin rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute air coin.
Koliko je kriptovaluta air coin vredna danes?
Današnja cena kriptovalute air coin je --. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta air coin še vedno dobra naložba?
air coin ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v 空气币 /, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto air coin?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto air coin v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute air coin?
Cena kriptovalute 空气币 / se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute air coin v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena 空气币 /.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute air coin?
Na ceno 空气币 / vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,883.43
+1.07%
ETH
3,403.3
+3.20%
SOL
158.9
+2.24%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.177
+7.71%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za 空气币 / na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par 空气币 //USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute air coin gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute air coin letos rasla?
Cena kriptovalute air coin bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute air coin (空气币 /).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:09:21 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.