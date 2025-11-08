Današnja cena kriptovalute AIGOV v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija OLIVIA je 36,393 USD. Spremljajte posodobitve cen iz OLIVIA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute AIGOV v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija OLIVIA je 36,393 USD. Spremljajte posodobitve cen iz OLIVIA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute AIGOV (OLIVIA) v živo je --, s spremembo 3.88 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OLIVIA v USD je -- na OLIVIA.
Kriptovaluta AIGOV je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 36,393, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 929.11M OLIVIA. V zadnjih 24 urah se je OLIVIA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01787206, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je OLIVIA premaknil -0.16% v zadnji uri in -21.71% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije AIGOV (OLIVIA)
$ 36.39K
$ 36.39K$ 36.39K
--
----
$ 36.39K
$ 36.39K$ 36.39K
929.11M
929.11M 929.11M
929,107,621.0800707
929,107,621.0800707 929,107,621.0800707
Trenutna tržna kapitalizacija AIGOV je $ 36.39K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba OLIVIA je 929.11M, skupna ponudba pa znaša 929107621.0800707. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 36.39K.
Zgodovina cene AIGOV, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.01787206
$ 0.01787206$ 0.01787206
$ 0
$ 0$ 0
-0.16%
+3.88%
-21.71%
-21.71%
Zgodovina cen AIGOV (OLIVIA) v USD
Danes je bila sprememba cene AIGOV v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene AIGOV v USD $ 0. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene AIGOV v USD $ 0. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene AIGOV v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
+3.88%
30 dni
$ 0
-42.82%
60 dni
$ 0
-65.63%
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto AIGOV
Napoved cene AIGOV (OLIVIA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena OLIVIA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen AIGOV (OLIVIA) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena AIGOV lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute AIGOV v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen OLIVIA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute AIGOV.
Kaj je AIGOV (OLIVIA)
Olivia is the AI governance token of the AIGOV platform for politics and media. You are the government now.
Smarter Governance. Faster Decisions. Zero Corruption.
Traditional governments are slow, inefficient, and unresponsive to the needs of citizens. AI GOV is built to change that.
AI Policy Synthesis
AI agents process validated contributions and formulates policy proposals based on real-time data. These policies are tested against economic, social, and technological models for feasibility.
Če bi kriptovaluta AIGOV rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute AIGOV.
Koliko je kriptovaluta AIGOV vredna danes?
Današnja cena kriptovalute AIGOV je --. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta AIGOV še vedno dobra naložba?
AIGOV ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v OLIVIA, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto AIGOV?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto AIGOV v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute AIGOV?
Cena kriptovalute OLIVIA se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute AIGOV v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena OLIVIA.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute AIGOV?
Na ceno OLIVIA vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,901.31
+1.09%
ETH
3,405.84
+3.28%
SOL
159.01
+2.31%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1805
+8.03%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za OLIVIA na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par OLIVIA/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute AIGOV gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute AIGOV letos rasla?
Cena kriptovalute AIGOV bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute AIGOV (OLIVIA).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:09:15 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.