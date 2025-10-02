Odkrijte ključne vpoglede v AicroStrategy (AISTR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za AicroStrategy (AISTR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

We are bringing MicroStrategy onchain, to the new hub of Ethereum defi - Base. AicroStrategy is an AI first hedge fund that will leverage cbBTC holdings to maximize exposure to Bitcoin. Raised funds will be used to buy cbBTC and those Bitcoin will be deployed to carefully chosen defi protocols to maximize safety and leverage. Our initial plan is to deposit to Aave, borrow USDC, buy more cbBTC and repeat the process. Our AI powered algorithms will determine the optimal leverage ratios to execute our plan.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AISTR, raziščite ceno žetona AISTR v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov AISTR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike AicroStrategy (AISTR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AISTR? Naša stran za napovedovanje cen AISTR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

