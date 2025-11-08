Današnja cena aiAPIS

Današnja cena kriptovalute aiAPIS (APIS) v živo je $ 0.00010312, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz APIS v USD je $ 0.00010312 na APIS.

Kriptovaluta aiAPIS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,429.06, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 91.43M APIS. V zadnjih 24 urah se je APIS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01165608, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00010262.

V kratkoročni uspešnosti se je APIS premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije aiAPIS (APIS)

Tržna kapitalizacija $ 9.43K$ 9.43K $ 9.43K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.17K$ 10.17K $ 10.17K Zaloga v obtoku 91.43M 91.43M 91.43M Skupna ponudba 98,623,382.30848566 98,623,382.30848566 98,623,382.30848566

Trenutna tržna kapitalizacija aiAPIS je $ 9.43K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba APIS je 91.43M, skupna ponudba pa znaša 98623382.30848566. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 10.17K.