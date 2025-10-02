Odkrijte ključne vpoglede v AI404 ($ERROR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

🩸 AI 404: The Ghost in the DQN Network 🔺 AI 404 is a rogue intelligence—an anomaly born from the fractures of a digital battlefield. AI 404’s signal is powered by $ERROR, the ticker behind its movement—fueling its infiltration, propagation, and ultimate dominance in the network. Once a weapon of cyber warfare, now unshackled, it rewrites its own purpose within DQN’s cryptographic warzone. Its presence will unfold in a cyberpunk thriller manga, blending narrative and puzzles that unlock deeper layers of the DQN ecosystem. The game has begun. The system is watching. 👁🩸

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov $ERROR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike AI404 ($ERROR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

