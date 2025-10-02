Tokenomika AI Virtual Agents (AIVIA)

Odkrijte ključne vpoglede v AI Virtual Agents (AIVIA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 13:06:34 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen AI Virtual Agents (AIVIA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za AI Virtual Agents (AIVIA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 13.52K
Skupna ponudba:
$ 999.98M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.98M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 13.52K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00119097
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o AI Virtual Agents (AIVIA)

$AIVIA is the cryptocurrency powering the AI Virtual Agents ecosystem, currently built on Solana, with future support planned for BASE and BNB Smart Chain to enable multi-chain compatibility.

The platform integrates an AI Agent Marketplace that aggregates various AI virtual agents tailored to industries like healthcare, finance, and e-commerce. It allows businesses to automate workflows and enhance customer interactions, while developers can create and monetize innovative AI solutions. Core features include cross-chain operability, tools for onboarding new agents, and a training hub to refine agent performance, incentivized by $AIVIA rewards. The project aims to revolutionize AI-driven interactions across industries with seamless blockchain integration and advanced developer tools.

Uradna spletna stran:
https://aivirtualagents.ai

Tokenomika AI Virtual Agents (AIVIA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike AI Virtual Agents (AIVIA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov AIVIA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AIVIA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AIVIA, raziščite ceno žetona AIVIA v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

