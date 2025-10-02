Tokenomika AI Slop (AISLOP)

Odkrijte ključne vpoglede v AI Slop (AISLOP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 08:05:23 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen AI Slop (AISLOP)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za AI Slop (AISLOP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 193.59K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.00B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 193.59K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00304386
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00008645
Trenutna cena:
$ 0.0001941
Informacije o AI Slop (AISLOP)

AISlop is a memecoin project centered around building a viral media platform, akin to a modern-day Worldstar, but powered entirely by AI-generated content. The project's mission is to flood the internet with short-form, absurd, and hilarious videos that captivate audiences and spread rapidly across social platforms. Unlike traditional meme pages, AISlop leverages artificial intelligence to both create and curate all its videos—setting it apart with a unique, chaotic flavor of entertainment. At its core, AISlop is not just a coin; it’s a movement to redefine humor and virality in the AI age.

Uradna spletna stran:
https://aislop.app/

Tokenomika AI Slop (AISLOP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike AI Slop (AISLOP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov AISLOP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AISLOP.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AISLOP, raziščite ceno žetona AISLOP v živo!

Napoved cene AISLOP

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AISLOP? Naša stran za napovedovanje cen AISLOP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

