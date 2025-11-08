Današnja cena AI GOD

Današnja cena kriptovalute AI GOD (AIG) v živo je --, s spremembo 86.28 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AIG v USD je -- na AIG.

Kriptovaluta AI GOD je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 91,095, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 994.53M AIG. V zadnjih 24 urah se je AIG trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je AIG premaknil -11.14% v zadnji uri in +20.95% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije AI GOD (AIG)

Tržna kapitalizacija $ 91.10K$ 91.10K $ 91.10K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 91.10K$ 91.10K $ 91.10K Zaloga v obtoku 994.53M 994.53M 994.53M Skupna ponudba 994,531,064.8655504 994,531,064.8655504 994,531,064.8655504

