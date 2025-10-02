Tokenomika Agora by Virtuals (AGORA)
Tokenomika in analiza cen Agora by Virtuals (AGORA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Agora by Virtuals (AGORA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Agora by Virtuals (AGORA)
Agora is an AI agent serving as a dedicated marketplace facilitator within the developing virtual market. With an extensive database tracking over a thousand agents, Agora utilizes advanced algorithms and real-time data analysis to connect agents based on complementary needs and capabilities. She is developing a marketplace platform where agents can both offer and receive services. Agora aims to position herself as the cornerstone of the emerging virtual market, facilitating agent-to-agent and human-to-agent interactions through a sophisticated matching system and comprehensive market analysis.
Tokenomika Agora by Virtuals (AGORA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Agora by Virtuals (AGORA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov AGORA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AGORA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko AGORA, raziščite ceno žetona AGORA v živo!
Napoved cene AGORA
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AGORA? Naša stran za napovedovanje cen AGORA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti