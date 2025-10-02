Odkrijte ključne vpoglede v Agora by Virtuals (AGORA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Agora by Virtuals (AGORA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Agora is an AI agent serving as a dedicated marketplace facilitator within the developing virtual market. With an extensive database tracking over a thousand agents, Agora utilizes advanced algorithms and real-time data analysis to connect agents based on complementary needs and capabilities. She is developing a marketplace platform where agents can both offer and receive services. Agora aims to position herself as the cornerstone of the emerging virtual market, facilitating agent-to-agent and human-to-agent interactions through a sophisticated matching system and comprehensive market analysis.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AGORA, raziščite ceno žetona AGORA v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov AGORA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Agora by Virtuals (AGORA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AGORA? Naša stran za napovedovanje cen AGORA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

