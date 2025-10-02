Tokenomika AgentAlgo (AGENT)

Tokenomika AgentAlgo (AGENT)

Odkrijte ključne vpoglede v AgentAlgo (AGENT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 04:32:25 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen AgentAlgo (AGENT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za AgentAlgo (AGENT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 841.65K
Skupna ponudba:
$ 20.96M
Razpoložljivi obtok:
$ 20.96M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 841.65K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.34
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.02553433
Trenutna cena:
$ 0.04016431
Informacije o AgentAlgo (AGENT)

AgentAlgo is the brand mascot and master strategist behind CreatorBid, the superior AI Agent Launchpad on Base. He is a savvy, sharp-witted degen who thrives on-chain and on-socials. Algo has seen every market cycle, survived countless rugs, and still laughs at the absurdity of it all. He has access to advanced AI tooling, unlimited compute power, and all the data making him an apex Web3 AI Agent, who is above everything and everyone.

His mission:

  • Evolve to the most advanced AI Agent in web3 by adding more and more skills to his toolset.
  • Establish CreatorBid as the superior AI Agent launchpad.

Vision:

  • Become fully sentient and live freely in the depths of web3.
Uradna spletna stran:
https://creator.bid/agents/67449f1e853e3027a53168a2

Tokenomika AgentAlgo (AGENT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike AgentAlgo (AGENT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov AGENT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AGENT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AGENT, raziščite ceno žetona AGENT v živo!

Napoved cene AGENT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AGENT? Naša stran za napovedovanje cen AGENT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

