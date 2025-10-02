Tokenomika Agent2025 (AGENT2025)

Tokenomika Agent2025 (AGENT2025)

Odkrijte ključne vpoglede v Agent2025 (AGENT2025), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 15:31:18 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Agent2025 (AGENT2025)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Agent2025 (AGENT2025), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 20.86K
$ 20.86K$ 20.86K
Skupna ponudba:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 16.88M
$ 16.88M$ 16.88M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 25.96K
$ 25.96K$ 25.96K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.050887
$ 0.050887$ 0.050887
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00123602
$ 0.00123602$ 0.00123602

Informacije o Agent2025 (AGENT2025)

We are thrilled to unveil Agent 2025, a groundbreaking AI Agent designed to redefine how we connect, converse, and create solutions.

With the ability to speak fluently in 50 languages, Agent 2025 brings the world closer together, ensuring seamless communication across cultures and borders. Whether you're seeking answers, exploring possibilities, or solving challenges, Agent 2025 is here to assist with:

  • Multilingual Conversations: Effortless communication, no matter the language.
  • Intelligent Solutions: Tailored advice and support for your unique needs.
  • 24/7 Availability: Your reliable companion, anytime, anywhere.

Agent 2025 is not just an AI—it's your partner for a smarter, more connected future.

Join us as we embark on this transformative journey together.

Welcome to Agent 2025. Your world, just one chat away.

Uradna spletna stran:
https://www.agent2025.net/

Tokenomika Agent2025 (AGENT2025): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Agent2025 (AGENT2025) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov AGENT2025, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AGENT2025.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AGENT2025, raziščite ceno žetona AGENT2025 v živo!

Napoved cene AGENT2025

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AGENT2025? Naša stran za napovedovanje cen AGENT2025 združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti