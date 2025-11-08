Današnja cena Agent Vilady TV

Današnja cena kriptovalute Agent Vilady TV (VILADY) v živo je $ 0.01095441, s spremembo 3.04 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VILADY v USD je $ 0.01095441 na VILADY.

Kriptovaluta Agent Vilady TV je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 109,375, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 9.98M VILADY. V zadnjih 24 urah se je VILADY trgovalo med $ 0.01049398 (najnižje) in $ 0.01123876 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01562303, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01016191.

V kratkoročni uspešnosti se je VILADY premaknil -1.09% v zadnji uri in -10.89% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Agent Vilady TV (VILADY)

Tržna kapitalizacija $ 109.38K$ 109.38K $ 109.38K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 109.38K$ 109.38K $ 109.38K Zaloga v obtoku 9.98M 9.98M 9.98M Skupna ponudba 9,984,534.421332018 9,984,534.421332018 9,984,534.421332018

Trenutna tržna kapitalizacija Agent Vilady TV je $ 109.38K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba VILADY je 9.98M, skupna ponudba pa znaša 9984534.421332018. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 109.38K.