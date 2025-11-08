Današnja cena Agent Hustle

Današnja cena kriptovalute Agent Hustle (HUSTLE) v živo je $ 0.00431318, s spremembo 14.60 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HUSTLE v USD je $ 0.00431318 na HUSTLE.

Kriptovaluta Agent Hustle je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,311,646, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M HUSTLE. V zadnjih 24 urah se je HUSTLE trgovalo med $ 0.00363775 (najnižje) in $ 0.00455845 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03724532, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00155538.

V kratkoročni uspešnosti se je HUSTLE premaknil -0.94% v zadnji uri in -2.66% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Agent Hustle (HUSTLE)

Tržna kapitalizacija $ 4.31M$ 4.31M $ 4.31M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.31M$ 4.31M $ 4.31M Zaloga v obtoku 1000.00M 1000.00M 1000.00M Skupna ponudba 999,995,251.2553092 999,995,251.2553092 999,995,251.2553092

Trenutna tržna kapitalizacija Agent Hustle je $ 4.31M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HUSTLE je 1000.00M, skupna ponudba pa znaša 999995251.2553092. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.31M.