Današnja cena kriptovalute Agent Hustle v živo je 0.00431318 USD. Tržna kapitalizacija HUSTLE je 4,311,646 USD. Spremljajte posodobitve cen iz HUSTLE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Agent Hustle v živo je 0.00431318 USD. Tržna kapitalizacija HUSTLE je 4,311,646 USD. Spremljajte posodobitve cen iz HUSTLE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o HUSTLE

Informacije o ceni HUSTLE

Kaj je HUSTLE

Uradna spletna stran HUSTLE

Tokenomika HUSTLE

Napoved cen HUSTLE

Agent Hustle Logotip

Agent Hustle Cena (HUSTLE)

Nerazporejeno

Cena 1 HUSTLE v USD v živo:

$0.00431227
+14.50%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
Agent Hustle (HUSTLE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:46:46 (UTC+8)

Današnja cena Agent Hustle

Današnja cena kriptovalute Agent Hustle (HUSTLE) v živo je $ 0.00431318, s spremembo 14.60 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HUSTLE v USD je $ 0.00431318 na HUSTLE.

Kriptovaluta Agent Hustle je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,311,646, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M HUSTLE. V zadnjih 24 urah se je HUSTLE trgovalo med $ 0.00363775 (najnižje) in $ 0.00455845 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03724532, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00155538.

V kratkoročni uspešnosti se je HUSTLE premaknil -0.94% v zadnji uri in -2.66% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Agent Hustle (HUSTLE)

$ 4.31M
--
$ 4.31M
1000.00M
999,995,251.2553092
Trenutna tržna kapitalizacija Agent Hustle je $ 4.31M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba HUSTLE je 1000.00M, skupna ponudba pa znaša 999995251.2553092. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.31M.

Zgodovina cene Agent Hustle, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00363775
24H Nizka
$ 0.00455845
24H Visoka

$ 0.00363775
$ 0.00455845
$ 0.03724532
$ 0.00155538
-0.94%

+14.60%

-2.66%

-2.66%

Zgodovina cen Agent Hustle (HUSTLE) v USD

Danes je bila sprememba cene Agent Hustle v USD $ +0.0005496.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Agent Hustle v USD $ -0.0021947280.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Agent Hustle v USD $ -0.0029944571.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Agent Hustle v USD $ -0.006674079900344428.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0005496+14.60%
30 dni$ -0.0021947280-50.88%
60 dni$ -0.0029944571-69.42%
90 dni$ -0.006674079900344428-60.74%

Napoved cene za kriptovaluto Agent Hustle

Napoved cene Agent Hustle (HUSTLE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena HUSTLE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Agent Hustle (HUSTLE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Agent Hustle lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Agent Hustle v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen HUSTLE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Agent Hustle.

Vir Agent Hustle (HUSTLE)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Agent Hustle

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Agent Hustle?
Če bi kriptovaluta Agent Hustle rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Agent Hustle.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:46:46 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti Agent Hustle

Zavrnitev odgovornosti

