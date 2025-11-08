Današnja cena Aesyx Dollar

Današnja cena kriptovalute Aesyx Dollar (AXD) v živo je $ 1.024, s spremembo 0.33 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AXD v USD je $ 1.024 na AXD.

Kriptovaluta Aesyx Dollar je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 75,876, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 74.13K AXD. V zadnjih 24 urah se je AXD trgovalo med $ 1.02 (najnižje) in $ 1.024 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.072, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.952838.

V kratkoročni uspešnosti se je AXD premaknil +0.08% v zadnji uri in +3.79% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Aesyx Dollar (AXD)

Tržna kapitalizacija $ 75.88K$ 75.88K $ 75.88K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 75.88K$ 75.88K $ 75.88K Zaloga v obtoku 74.13K 74.13K 74.13K Skupna ponudba 74,132.29412697641 74,132.29412697641 74,132.29412697641

Trenutna tržna kapitalizacija Aesyx Dollar je $ 75.88K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba AXD je 74.13K, skupna ponudba pa znaša 74132.29412697641. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 75.88K.