Današnja cena AEGON by Virtuals

Današnja cena kriptovalute AEGON by Virtuals (AEGON) v živo je $ 0.00028396, s spremembo 10.55 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AEGON v USD je $ 0.00028396 na AEGON.

Kriptovaluta AEGON by Virtuals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 283,965, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B AEGON. V zadnjih 24 urah se je AEGON trgovalo med $ 0.00025685 (najnižje) in $ 0.00031919 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00196774, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00008319.

V kratkoročni uspešnosti se je AEGON premaknil 0.00% v zadnji uri in +51.23% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije AEGON by Virtuals (AEGON)

Tržna kapitalizacija $ 283.97K$ 283.97K $ 283.97K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 283.97K$ 283.97K $ 283.97K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

