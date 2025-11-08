Današnja cena ACORE AI Token

Današnja cena kriptovalute ACORE AI Token (ACORE) v živo je --, s spremembo 6.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ACORE v USD je -- na ACORE.

Kriptovaluta ACORE AI Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 40,654, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M ACORE. V zadnjih 24 urah se je ACORE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00387015, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je ACORE premaknil +0.72% v zadnji uri in -39.92% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ACORE AI Token (ACORE)

Tržna kapitalizacija $ 40.65K$ 40.65K $ 40.65K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 40.65K$ 40.65K $ 40.65K Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija ACORE AI Token je $ 40.65K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ACORE je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 40.65K.