Tokenomika ACHI INU (ACHI)

Odkrijte ključne vpoglede v ACHI INU (ACHI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen ACHI INU (ACHI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ACHI INU (ACHI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 10.59K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.00B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 10.59K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00497141
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00000945
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o ACHI INU (ACHI)

ACHI INU is a tribute token to the popular memecoin WIF, launched on Solana at the end of 2023. The dogwifhat’s name "Achi" was discovered by the Achi community in early 2024, after the original image posted in 2018 went viral in 2019.

The intention of ACHI INU is to present a different aspect of the dogwifhat meme/narrative to the world. While WIF is a memecoin, ACHI strives to convey a deeper narrative through a distinct lens.

The team's goal is to bridge the gap between web3 and retail users with their smart wallet offering a seamless, seedless, & frictionless buying experience realising early April.

Uradna spletna stran:
https://www.achisolana.com/
Bela knjiga:
https://www.achisolana.com/

Tokenomika ACHI INU (ACHI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike ACHI INU (ACHI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ACHI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ACHI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ACHI, raziščite ceno žetona ACHI v živo!

Napoved cene ACHI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ACHI? Naša stran za napovedovanje cen ACHI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

