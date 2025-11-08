Današnja cena Abuwtiyuw

Današnja cena kriptovalute Abuwtiyuw (ABU) v živo je $ 0.01313033, s spremembo 0.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ABU v USD je $ 0.01313033 na ABU.

Kriptovaluta Abuwtiyuw je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13,130.33, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00M ABU. V zadnjih 24 urah se je ABU trgovalo med $ 0.01309765 (najnižje) in $ 0.01334684 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.261831, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00714313.

V kratkoročni uspešnosti se je ABU premaknil +0.04% v zadnji uri in -15.96% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Abuwtiyuw (ABU)

Tržna kapitalizacija $ 13.13K$ 13.13K $ 13.13K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 13.13K$ 13.13K $ 13.13K Zaloga v obtoku 1.00M 1.00M 1.00M Skupna ponudba 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Abuwtiyuw je $ 13.13K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ABU je 1.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 13.13K.