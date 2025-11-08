Današnja cena kriptovalute Abuwtiyuw v živo je 0.01313033 USD. Tržna kapitalizacija ABU je 13,130.33 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ABU v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Abuwtiyuw v živo je 0.01313033 USD. Tržna kapitalizacija ABU je 13,130.33 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ABU v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Abuwtiyuw (ABU) v živo je $ 0.01313033, s spremembo 0.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ABU v USD je $ 0.01313033 na ABU.
Kriptovaluta Abuwtiyuw je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13,130.33, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00M ABU. V zadnjih 24 urah se je ABU trgovalo med $ 0.01309765 (najnižje) in $ 0.01334684 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.261831, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00714313.
V kratkoročni uspešnosti se je ABU premaknil +0.04% v zadnji uri in -15.96% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije Abuwtiyuw (ABU)
$ 13.13K
$ 13.13K$ 13.13K
--
----
$ 13.13K
$ 13.13K$ 13.13K
1.00M
1.00M 1.00M
1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija Abuwtiyuw je $ 13.13K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ABU je 1.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 13.13K.
Zgodovina cene Abuwtiyuw, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01309765
$ 0.01309765$ 0.01309765
24H Nizka
$ 0.01334684
$ 0.01334684$ 0.01334684
24H Visoka
$ 0.01309765
$ 0.01309765$ 0.01309765
$ 0.01334684
$ 0.01334684$ 0.01334684
$ 0.261831
$ 0.261831$ 0.261831
$ 0.00714313
$ 0.00714313$ 0.00714313
+0.04%
-0.11%
-15.96%
-15.96%
Zgodovina cen Abuwtiyuw (ABU) v USD
Danes je bila sprememba cene Abuwtiyuw v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Abuwtiyuw v USD $ -0.0047389212. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Abuwtiyuw v USD $ -0.0064525461. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Abuwtiyuw v USD $ -0.047874952272624715.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
-0.11%
30 dni
$ -0.0047389212
-36.09%
60 dni
$ -0.0064525461
-49.14%
90 dni
$ -0.047874952272624715
-78.47%
Napoved cene za kriptovaluto Abuwtiyuw
Napoved cene Abuwtiyuw (ABU) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ABU v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Abuwtiyuw (ABU) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Abuwtiyuw lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Abuwtiyuw v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ABU za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Abuwtiyuw.
Kaj je Abuwtiyuw (ABU)
$ABU | Abuwtiyuw, often cited as the first documented domesticated dog in history, lived in ancient Egypt during the Predynastic period (c. 3100 BCE). Known from a stone inscription found in a tomb at Giza, Abuwtiyuw was a slender, greyhound-like dog, possibly a Tesem breed, valued for hunting and companionship. The inscription details its name, suggesting a significant bond with its owner, likely a high-ranking individual. Buried with honors, Abuwtiyuw’s record highlights the early human-canine relationship, showcasing dogs’ roles in ancient Egyptian society as loyal companions and symbols of status. This evidence underscores the deep historical roots of dog domestication, predating many other recorded instances of named animals.
$ABU | Abuwtiyuw, often cited as the first documented domesticated dog in history, lived in ancient Egypt during the Predynastic period (c. 3100 BCE). Known from a stone inscription found in a tomb at Giza, Abuwtiyuw was a slender, greyhound-like dog, possibly a Tesem breed, valued for hunting and companionship. The inscription details its name, suggesting a significant bond with its owner, likely a high-ranking individual. Buried with honors, Abuwtiyuw’s record highlights the early human-canine relationship, showcasing dogs’ roles in ancient Egyptian society as loyal companions and symbols of status. This evidence underscores the deep historical roots of dog domestication, predating many other recorded instances of named animals.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Abuwtiyuw
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Abuwtiyuw?
Če bi kriptovaluta Abuwtiyuw rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Abuwtiyuw.
Koliko je kriptovaluta Abuwtiyuw vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Abuwtiyuw je $ 0.01313033. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Abuwtiyuw še vedno dobra naložba?
Abuwtiyuw ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ABU, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Abuwtiyuw?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Abuwtiyuw v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Abuwtiyuw?
Cena kriptovalute ABU se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Abuwtiyuw v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ABU.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Abuwtiyuw?
Na ceno ABU vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,716.62
+0.90%
ETH
3,390.34
+2.81%
SOL
158.12
+1.74%
USDC
1.0002
-0.03%
COAI
1.1318
+3.57%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za ABU na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par ABU/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Abuwtiyuw gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Abuwtiyuw letos rasla?
Cena kriptovalute Abuwtiyuw bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Abuwtiyuw (ABU).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:07:28 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Abuwtiyuw (ABU)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.