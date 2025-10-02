Tokenomika Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH)
Tokenomika in analiza cen Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH)
Abstract Liquid Staked ETH (absETH) is a Abstract-native ETH liquid staking token (LST) designed to provide Abstract users and builders with the highest ETH staking yields available in DeFi. By minting absETH, users can access the same yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet, all while staying within the Abstract network.
absETH functions as an "index token" that appreciates in value against ETH over time. When users withdraw their funds back to ETH, the accumulated yield is automatically included, eliminating the need to track rebases or wrap tokens. This allows users to seamlessly utilize absETH in DeFi applications on Abstract as they normally would.
Tokenomika Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov ABSETH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ABSETH.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko ABSETH, raziščite ceno žetona ABSETH v živo!
Napoved cene ABSETH
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ABSETH? Naša stran za napovedovanje cen ABSETH združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
