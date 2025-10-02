Tokenomika Abster (ABSTER)
Tokenomika in analiza cen Abster (ABSTER)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Abster (ABSTER), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Abster (ABSTER)
$ABSTER is a community-led meme coin developed on the Abstract platform. Its goal is to represent the green penguin, Abster, which was designed by the Abstract team. At present, users on Abstract earn XP by holding $ABSTER tokens in their Abstract Global Wallet (or in cold storage via a delegated wallet), and these tokens can additionally be utilized to tip streamers within the Abstract ecosystem.
Tokenomika Abster (ABSTER): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Abster (ABSTER) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov ABSTER, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ABSTER.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko ABSTER, raziščite ceno žetona ABSTER v živo!
Napoved cene ABSTER
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ABSTER? Naša stran za napovedovanje cen ABSTER združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
