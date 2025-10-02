Tokenomika Abster (ABSTER)

Tokenomika Abster (ABSTER)

Odkrijte ključne vpoglede v Abster (ABSTER), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:47:09 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Abster (ABSTER)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Abster (ABSTER), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 20.69M
$ 20.69M
Skupna ponudba:
$ 990.49M
$ 990.49M
Razpoložljivi obtok:
$ 990.49M
$ 990.49M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 20.69M
$ 20.69M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.04625183
$ 0.04625183
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00102855
$ 0.00102855
Trenutna cena:
$ 0.02090061
$ 0.02090061

Informacije o Abster (ABSTER)

$ABSTER is a community-led meme coin developed on the Abstract platform. Its goal is to represent the green penguin, Abster, which was designed by the Abstract team. At present, users on Abstract earn XP by holding $ABSTER tokens in their Abstract Global Wallet (or in cold storage via a delegated wallet), and these tokens can additionally be utilized to tip streamers within the Abstract ecosystem.

Uradna spletna stran:
https://www.abster.xyz/

Tokenomika Abster (ABSTER): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Abster (ABSTER) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ABSTER, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ABSTER.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ABSTER, raziščite ceno žetona ABSTER v živo!

Napoved cene ABSTER

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ABSTER? Naša stran za napovedovanje cen ABSTER združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

