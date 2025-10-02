Odkrijte ključne vpoglede v Abster (ABSTER), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Abster (ABSTER), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

$ABSTER is a community-led meme coin developed on the Abstract platform. Its goal is to represent the green penguin, Abster, which was designed by the Abstract team. At present, users on Abstract earn XP by holding $ABSTER tokens in their Abstract Global Wallet (or in cold storage via a delegated wallet), and these tokens can additionally be utilized to tip streamers within the Abstract ecosystem.

$ABSTER is a community-led meme coin developed on the Abstract platform. Its goal is to represent the green penguin, Abster, which was designed by the Abstract team. At present, users on Abstract earn XP by holding $ABSTER tokens in their Abstract Global Wallet (or in cold storage via a delegated wallet), and these tokens can additionally be utilized to tip streamers within the Abstract ecosystem.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ABSTER, raziščite ceno žetona ABSTER v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ABSTER, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Abster (ABSTER) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ABSTER? Naša stran za napovedovanje cen ABSTER združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.