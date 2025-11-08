Današnja cena AbbVie xStock

Današnja cena kriptovalute AbbVie xStock (ABBVX) v živo je $ 217.82, s spremembo 0.64 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ABBVX v USD je $ 217.82 na ABBVX.

Kriptovaluta AbbVie xStock je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 283,915, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.30K ABBVX. V zadnjih 24 urah se je ABBVX trgovalo med $ 213.84 (najnižje) in $ 220.18 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 244.67, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 185.92.

V kratkoročni uspešnosti se je ABBVX premaknil +1.08% v zadnji uri in +0.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije AbbVie xStock (ABBVX)

Tržna kapitalizacija $ 283.92K$ 283.92K $ 283.92K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.10M$ 5.10M $ 5.10M Zaloga v obtoku 1.30K 1.30K 1.30K Skupna ponudba 23,405.140777118 23,405.140777118 23,405.140777118

