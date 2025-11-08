Današnja cena Abbott xStock

Današnja cena kriptovalute Abbott xStock (ABTX) v živo je $ 125.9, s spremembo 0.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ABTX v USD je $ 125.9 na ABTX.

Kriptovaluta Abbott xStock je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 156,800, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.25K ABTX. V zadnjih 24 urah se je ABTX trgovalo med $ 124.17 (najnižje) in $ 126.45 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1,994.74, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 122.32.

V kratkoročni uspešnosti se je ABTX premaknil -0.30% v zadnji uri in +1.86% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Abbott xStock (ABTX)

Tržna kapitalizacija $ 156.80K$ 156.80K $ 156.80K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M Zaloga v obtoku 1.25K 1.25K 1.25K Skupna ponudba 24,055.12463896821 24,055.12463896821 24,055.12463896821

Trenutna tržna kapitalizacija Abbott xStock je $ 156.80K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ABTX je 1.25K, skupna ponudba pa znaša 24055.12463896821. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.03M.