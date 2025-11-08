Današnja cena aarna atv111

Današnja cena kriptovalute aarna atv111 (ATV111) v živo je $ 102.66, s spremembo 0.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ATV111 v USD je $ 102.66 na ATV111.

Kriptovaluta aarna atv111 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,341,418, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 13.07K ATV111. V zadnjih 24 urah se je ATV111 trgovalo med $ 102.64 (najnižje) in $ 102.66 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 102.66, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 101.3.

V kratkoročni uspešnosti se je ATV111 premaknil +0.00% v zadnji uri in +0.09% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije aarna atv111 (ATV111)

Tržna kapitalizacija $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Zaloga v obtoku 13.07K 13.07K 13.07K Skupna ponudba 13,066.94802776761 13,066.94802776761 13,066.94802776761

Trenutna tržna kapitalizacija aarna atv111 je $ 1.34M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ATV111 je 13.07K, skupna ponudba pa znaša 13066.94802776761. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.34M.