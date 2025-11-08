Današnja cena aarna atv 808

Današnja cena kriptovalute aarna atv 808 (ATV808) v živo je $ 107.11, s spremembo 7.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ATV808 v USD je $ 107.11 na ATV808.

Kriptovaluta aarna atv 808 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 43,239, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 403.51 ATV808. V zadnjih 24 urah se je ATV808 trgovalo med $ 98.91 (najnižje) in $ 109.38 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 185.98, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 95.37.

V kratkoročni uspešnosti se je ATV808 premaknil -0.50% v zadnji uri in -9.53% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije aarna atv 808 (ATV808)

Tržna kapitalizacija $ 43.24K$ 43.24K $ 43.24K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 43.24K$ 43.24K $ 43.24K Zaloga v obtoku 403.51 403.51 403.51 Skupna ponudba 403.5144670200428 403.5144670200428 403.5144670200428

