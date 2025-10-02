Tokenomika AADex Finance (ADE)
Tokenomika in analiza cen AADex Finance (ADE)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za AADex Finance (ADE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o AADex Finance (ADE)
AADex Finance is the most lucrative installment platform bridging distances with the $ADE token, it is developed on BSC (BNB Smart Chain). AADEX Finance is a decentralized finance (DeFi) project focusing on cross-chain asset management and liquidity. It aims to bridge the gap between different blockchain networks, allowing users to seamlessly manage their assets across various platforms. This is achieved through a combination of features including:
- Cross-chain liquidity pools: Enables users to provide liquidity and earn yield across multiple blockchains.
- Cross-chain asset exchange: Allows for the trading of assets across different blockchain networks.
- Automated market maker (AMM): Provides a decentralized and efficient way to trade assets on the AADEX platform.
- Staking and yield farming: Offers various ways for users to earn rewards by contributing to the platform's ecosystem.
Tokenomika AADex Finance (ADE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike AADex Finance (ADE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov ADE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ADE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko ADE, raziščite ceno žetona ADE v živo!
Napoved cene ADE
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ADE? Naša stran za napovedovanje cen ADE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti