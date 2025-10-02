Odkrijte ključne vpoglede v AADex Finance (ADE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za AADex Finance (ADE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

AADex Finance is the most lucrative installment platform bridging distances with the $ADE token, it is developed on BSC (BNB Smart Chain). AADEX Finance is a decentralized finance (DeFi) project focusing on cross-chain asset management and liquidity. It aims to bridge the gap between different blockchain networks, allowing users to seamlessly manage their assets across various platforms. This is achieved through a combination of features including:

AADex Finance is the most lucrative installment platform bridging distances with the $ADE token, it is developed on BSC (BNB Smart Chain). AADEX Finance is a decentralized finance (DeFi) project focusing on cross-chain asset management and liquidity. It aims to bridge the gap between different blockchain networks, allowing users to seamlessly manage their assets across various platforms. This is achieved through a combination of features including: + Cross-chain liquidity pools: Enables users to provide liquidity and earn yield across multiple blockchains. + Cross-chain asset exchange: Allows for the trading of assets across different blockchain networks. + Automated market maker (AMM): Provides a decentralized and efficient way to trade assets on the AADEX platform. + Staking and yield farming: Offers various ways for users to earn rewards by contributing to the platform's ecosystem.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ADE, raziščite ceno žetona ADE v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ADE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike AADex Finance (ADE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ADE? Naša stran za napovedovanje cen ADE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.