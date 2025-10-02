Tokenomika A51 Finance (A51)

Odkrijte ključne vpoglede v A51 Finance (A51), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 10:37:08 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen A51 Finance (A51)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za A51 Finance (A51), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 36.99K
Skupna ponudba:
$ 3.74M
Razpoložljivi obtok:
$ 1.62M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 85.57K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.335432
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.02201811
Trenutna cena:
$ 0.02285158
Informacije o A51 Finance (A51)

A51 Finance is an Autonomous Liquidity Provisioning (ALP) protocol offering customizable tools for creating tailored liquidity strategies empowering LPs with dynamic adjustments based on their preferences. A51 puts control in the hands of liquidity providers, allowing them to dictate asset management and post-liquidity actions.

Uradna spletna stran:
https://a51.finance/
Bela knjiga:
https://a51-finance.gitbook.io/a51-finance

Tokenomika A51 Finance (A51): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike A51 Finance (A51) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov A51, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov A51.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko A51, raziščite ceno žetona A51 v živo!

Napoved cene A51

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal A51? Naša stran za napovedovanje cen A51 združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

