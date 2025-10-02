Tokenomika a16z AI Dog (TILLY)
Tokenomika in analiza cen a16z AI Dog (TILLY)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za a16z AI Dog (TILLY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o a16z AI Dog (TILLY)
Tilly is an AI dog created by the a16z VC firm, which funded Truth Terminal, also known as GOAT
Tilly is also the face Scribenote, the market-leading AI scribe for veterinarians.
Tilly also provided Ai content on social media, video , animation and graphics.
Tilly is Justine Moores Dog which A16Z had created for scribenote Tilly has been taken over by the community!
Platforms Tilly is currently on X -verified Tiktok Instagram Youtube
Tokenomika a16z AI Dog (TILLY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike a16z AI Dog (TILLY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov TILLY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TILLY.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko TILLY, raziščite ceno žetona TILLY v živo!
