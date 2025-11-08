Današnja cena a slow runner

Današnja cena kriptovalute a slow runner (SNAIL) v živo je --, s spremembo 6.43 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SNAIL v USD je -- na SNAIL.

Kriptovaluta a slow runner je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,520.31, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.59M SNAIL. V zadnjih 24 urah se je SNAIL trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00242581, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SNAIL premaknil 0.00% v zadnji uri in -31.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije a slow runner (SNAIL)

Tržna kapitalizacija $ 11.52K$ 11.52K $ 11.52K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.52K$ 11.52K $ 11.52K Zaloga v obtoku 999.59M 999.59M 999.59M Skupna ponudba 999,593,808.359459 999,593,808.359459 999,593,808.359459

Trenutna tržna kapitalizacija a slow runner je $ 11.52K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SNAIL je 999.59M, skupna ponudba pa znaša 999593808.359459. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.52K.