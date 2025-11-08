Današnja cena A L P H A

Današnja cena kriptovalute A L P H A ($ALPHA) v živo je --, s spremembo 5.33 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz $ALPHA v USD je -- na $ALPHA.

Kriptovaluta A L P H A je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 21,672, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B $ALPHA. V zadnjih 24 urah se je $ALPHA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je $ALPHA premaknil -0.55% v zadnji uri in -23.86% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije A L P H A ($ALPHA)

Tržna kapitalizacija $ 21.67K$ 21.67K $ 21.67K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 21.67K$ 21.67K $ 21.67K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

