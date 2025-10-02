Tokenomika Zelwin (ZLW)

Tokenomika Zelwin (ZLW)

Odkrijte ključne vpoglede v Zelwin (ZLW), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:08:22 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Zelwin (ZLW)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Zelwin (ZLW), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 113.27K
$ 113.27K$ 113.27K
Skupna ponudba:
$ 300.00M
$ 300.00M$ 300.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 72.33M
$ 72.33M$ 72.33M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 469.80K
$ 469.80K$ 469.80K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.014679
$ 0.014679$ 0.014679
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.001254679715982938
$ 0.001254679715982938$ 0.001254679715982938
Trenutna cena:
$ 0.001566
$ 0.001566$ 0.001566

Informacije o Zelwin (ZLW)

ZELWIN has created a big ecosystem and the one-stop solution for startups. We have a whole ecosystem：MVP Labs, marketing Hub, launchpad/Incubator and payment System. Zelwin works all around the globe.Zelwin Finance combines financial tools that open the door to unique possibilities for ZLW token holders.

Uradna spletna stran:
https://zelwin.com/
Bela knjiga:
https://drive.google.com/file/d/1HK32xt3qlaPMdlupUGdxKRUkfSscmZe6/view
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x5319e86F0e41a06E49eb37046b8c11D78bcAd68C

Tokenomika Zelwin (ZLW): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Zelwin (ZLW) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ZLW, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ZLW.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ZLW, raziščite ceno žetona ZLW v živo!

Kako kupiti ZLW

Želite v svoj portfelj dodati Zelwin (ZLW)? MEXC podpira različne načine nakupa ZLW, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Zelwin (ZLW)

Analiza zgodovine cen ZLW pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene ZLW

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ZLW? Naša stran za napovedovanje cen ZLW združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti