Tokenomika zkRace (ZERC)

Tokenomika zkRace (ZERC)

Odkrijte ključne vpoglede v zkRace (ZERC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:19:24 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen zkRace (ZERC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za zkRace (ZERC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M
Skupna ponudba:
$ 120.00M
$ 120.00M$ 120.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 120.00M
$ 120.00M$ 120.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.4774
$ 0.4774$ 0.4774
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.012985315558647192
$ 0.012985315558647192$ 0.012985315558647192
Trenutna cena:
$ 0.0151
$ 0.0151$ 0.0151

Informacije o zkRace (ZERC)

zkRace is a front-running web3 horse racing game and the world's 1st cutting-edge zk-rollup infrastructure tailored for GameFi.

Uradna spletna stran:
https://www.zkrace.com
Bela knjiga:
https://zkrace.gitbook.io/whitepaper
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xf8428A5a99cb452Ea50B6Ea70b052DaA3dF4934F

Tokenomika zkRace (ZERC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike zkRace (ZERC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ZERC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ZERC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ZERC, raziščite ceno žetona ZERC v živo!

Kako kupiti ZERC

Želite v svoj portfelj dodati zkRace (ZERC)? MEXC podpira različne načine nakupa ZERC, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen zkRace (ZERC)

Analiza zgodovine cen ZERC pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene ZERC

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ZERC? Naša stran za napovedovanje cen ZERC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti