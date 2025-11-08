BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute YZY v živo je 0.3818 USD. Tržna kapitalizacija YZY je 114,539,890.3852471078 USD. Spremljajte posodobitve cen iz YZY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena YZY(YZY)

Cena 1 YZY v USD v živo:

YZY (YZY) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:38:54 (UTC+8)

Današnja cena YZY

Današnja cena kriptovalute YZY (YZY) v živo je $ 0.3818, s spremembo 0.83 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YZY v USD je $ 0.3818 na YZY.

Kriptovaluta YZY je trenutno na #292. mestu s tržno kapitalizacijo $ 114.54M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 300.00M YZY. V zadnjih 24 urah se je YZY trgovalo med $ 0.3764 (najnižje) in $ 0.3896 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 3.1581037257728988, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.19323573050067985.

V kratkoročni uspešnosti se je YZY premaknil +0.42% v zadnji uri in +0.81% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.48K.

Tržne informacije YZY (YZY)

No.292

29.99%

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija YZY je $ 114.54M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.48K. Obstoječa ponudba YZY je 300.00M, skupna ponudba pa znaša 999999712.900126. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 381.80M.

Zgodovina cene YZY, USD

24-urni razpon sprememb cen:
+0.42%

-0.83%

+0.81%

+0.81%

Zgodovina cen YZY (YZY) v USD

Sledite spremembam cen YZY za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.003195-0.83%
30 dni$ -0.0464-10.84%
60 dni$ -0.0907-19.20%
90 dni$ -0.1182-23.64%
Današnja sprememba cene YZY

Danes je YZY zabeležil spremembo $ -0.003195 (-0.83%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene YZY

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0464 (-10.84%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene YZY

Če pogled razširimo na 60 dni, se je YZY spremenil za $ -0.0907 (-19.20%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene YZY

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.1182 (-23.64%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen YZY (YZY) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen YZY.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto YZY

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute YZY, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute YZY?

YZY cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. Regulatory news and government policies create volatility. Technical developments and project updates impact value. Overall crypto market trends influence YZY movements.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute YZY?

People want to know YZY price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and make profitable moves in the crypto market.

Napoved cene za kriptovaluto YZY

Napoved cene YZY (YZY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena YZY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen YZY (YZY) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena YZY lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Kaj je YZY (YZY)

YZY Money is a concept to put you in control, free from centralized authority.

YZY Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje YZY razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna YZY spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o YZY

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta YZY?
Če bi kriptovaluta YZY rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute YZY.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:38:54 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti YZY (YZY)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti YZY

YZY USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na YZY z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami YZY USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte YZY (YZY) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute YZY v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
YZY/USDT
$0.3818
$0.3818$0.3818
-1.01%
0.00% (USDT)

