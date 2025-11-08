Današnja cena kriptovalute YZY v živo je 0.3818 USD. Tržna kapitalizacija YZY je 114,539,890.3852471078 USD. Spremljajte posodobitve cen iz YZY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute YZY v živo je 0.3818 USD. Tržna kapitalizacija YZY je 114,539,890.3852471078 USD. Spremljajte posodobitve cen iz YZY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute YZY (YZY) v živo je $ 0.3818, s spremembo 0.83 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YZY v USD je $ 0.3818 na YZY.
Kriptovaluta YZY je trenutno na #292. mestu s tržno kapitalizacijo $ 114.54M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 300.00M YZY. V zadnjih 24 urah se je YZY trgovalo med $ 0.3764 (najnižje) in $ 0.3896 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 3.1581037257728988, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.19323573050067985.
V kratkoročni uspešnosti se je YZY premaknil +0.42% v zadnji uri in +0.81% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.48K.
Tržne informacije YZY (YZY)
No.292
$ 114.54M
$ 56.48K
$ 381.80M
300.00M
1,000,000,000
999,999,712.900126
29.99%
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija YZY je $ 114.54M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.48K. Obstoječa ponudba YZY je 300.00M, skupna ponudba pa znaša 999999712.900126. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 381.80M.
Zgodovina cene YZY, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.3764
24H Nizka
$ 0.3896
24H Visoka
$ 0.3764
$ 0.3896
$ 3.1581037257728988
$ 0.19323573050067985
+0.42%
-0.83%
+0.81%
+0.81%
Zgodovina cen YZY (YZY) v USD
Sledite spremembam cen YZY za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.003195
-0.83%
30 dni
$ -0.0464
-10.84%
60 dni
$ -0.0907
-19.20%
90 dni
$ -0.1182
-23.64%
Današnja sprememba cene YZY
Danes je YZY zabeležil spremembo $ -0.003195 (-0.83%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene YZY
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0464 (-10.84%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene YZY
Če pogled razširimo na 60 dni, se je YZY spremenil za $ -0.0907 (-19.20%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene YZY
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.1182 (-23.64%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen YZY (YZY) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute YZY, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute YZY?
YZY cryptocurrency prices are influenced by several key factors:
Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. Regulatory news and government policies create volatility. Technical developments and project updates impact value. Overall crypto market trends influence YZY movements.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute YZY?
People want to know YZY price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and make profitable moves in the crypto market.
Napoved cene za kriptovaluto YZY
Napoved cene YZY (YZY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena YZY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen YZY (YZY) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena YZY lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute YZY v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen YZY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute YZY.
O YZY
YZY is a digital asset that operates on its own blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. YZY employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to validate block transactions according to the number of YZY they hold. The asset's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of YZY that can ever exist. This cryptocurrency is typically used within its native ecosystem for transactions and as a means of participating in network governance. Its design aims to provide a decentralized platform for secure and private transactions, offering an alternative to traditional financial systems.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto YZY
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto YZY? Nakup YZY je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute YZY. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute YZY (YZY).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 300.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in YZY bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto YZY
Z lastništvom kriptovalute YZY se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta YZY rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute YZY.
Koliko je kriptovaluta YZY vredna danes?
Današnja cena kriptovalute YZY je $ 0.3818. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta YZY še vedno dobra naložba?
YZY ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v YZY, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto YZY?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto YZY v vrednosti $ 56.48K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute YZY?
Cena kriptovalute YZY se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute YZY v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena YZY.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute YZY?
Na ceno YZY vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,597.61
+1.78%
ETH
3,463.86
+5.04%
SOL
162.34
+4.45%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.109
+1.49%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za YZY na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par YZY/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute YZY gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute YZY letos rasla?
Cena kriptovalute YZY bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute YZY (YZY).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:38:54 (UTC+8)
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.