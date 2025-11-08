Današnja cena YZY

Današnja cena kriptovalute YZY (YZY) v živo je $ 0.3818, s spremembo 0.83 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YZY v USD je $ 0.3818 na YZY.

Kriptovaluta YZY je trenutno na #292. mestu s tržno kapitalizacijo $ 114.54M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 300.00M YZY. V zadnjih 24 urah se je YZY trgovalo med $ 0.3764 (najnižje) in $ 0.3896 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 3.1581037257728988, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.19323573050067985.

V kratkoročni uspešnosti se je YZY premaknil +0.42% v zadnji uri in +0.81% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.48K.

Tržne informacije YZY (YZY)

Uvrstitev No.292 Tržna kapitalizacija $ 114.54M$ 114.54M $ 114.54M Volumen (24H) $ 56.48K$ 56.48K $ 56.48K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 381.80M$ 381.80M $ 381.80M Zaloga v obtoku 300.00M 300.00M 300.00M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 999,999,712.900126 999,999,712.900126 999,999,712.900126 Hitrost kroženja 29.99% Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija YZY je $ 114.54M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.48K. Obstoječa ponudba YZY je 300.00M, skupna ponudba pa znaša 999999712.900126. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 381.80M.