Današnja cena YURU COIN

Današnja cena kriptovalute YURU COIN (YURU) v živo je $ 0.7001, s spremembo 3.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YURU v USD je $ 0.7001 na YURU.

Kriptovaluta YURU COIN je trenutno na #3786. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- YURU. V zadnjih 24 urah se je YURU trgovalo med $ 0.6581 (najnižje) in $ 0.7014 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.5789586277522937, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.346206572110043.

V kratkoročni uspešnosti se je YURU premaknil +0.98% v zadnji uri in -11.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 9.29K.

Tržne informacije YURU COIN (YURU)

Uvrstitev No.3786 Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 9.29K$ 9.29K $ 9.29K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.00M$ 7.00M $ 7.00M Zaloga v obtoku ---- -- Največja ponudba 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Skupna ponudba 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Javna veriga blokov SOL

