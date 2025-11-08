BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute YURU COIN v živo je 0.7001 USD. Tržna kapitalizacija YURU je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz YURU v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute YURU COIN v živo je 0.7001 USD. Tržna kapitalizacija YURU je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz YURU v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o YURU

Informacije o ceni YURU

Kaj je YURU

Bela knjiga YURU

Uradna spletna stran YURU

Tokenomika YURU

Napoved cen YURU

Zgodovina YURU

YURU Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute YURU v fiat

Spot YURU

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

YURU COIN Logotip

Cena YURU COIN(YURU)

Cena 1 YURU v USD v živo:

$0.7001
$0.7001$0.7001
+3.54%1D
USD
YURU COIN (YURU) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:20:43 (UTC+8)

Današnja cena YURU COIN

Današnja cena kriptovalute YURU COIN (YURU) v živo je $ 0.7001, s spremembo 3.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YURU v USD je $ 0.7001 na YURU.

Kriptovaluta YURU COIN je trenutno na #3786. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- YURU. V zadnjih 24 urah se je YURU trgovalo med $ 0.6581 (najnižje) in $ 0.7014 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.5789586277522937, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.346206572110043.

V kratkoročni uspešnosti se je YURU premaknil +0.98% v zadnji uri in -11.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 9.29K.

Tržne informacije YURU COIN (YURU)

No.3786

--
----

$ 9.29K
$ 9.29K$ 9.29K

$ 7.00M
$ 7.00M$ 7.00M

--
----

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija YURU COIN je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 9.29K. Obstoječa ponudba YURU je --, skupna ponudba pa znaša 10000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.00M.

Zgodovina cene YURU COIN, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.6581
$ 0.6581$ 0.6581
24H Nizka
$ 0.7014
$ 0.7014$ 0.7014
24H Visoka

$ 0.6581
$ 0.6581$ 0.6581

$ 0.7014
$ 0.7014$ 0.7014

$ 0.5789586277522937
$ 0.5789586277522937$ 0.5789586277522937

$ 0.346206572110043
$ 0.346206572110043$ 0.346206572110043

+0.98%

+3.54%

-11.46%

-11.46%

Zgodovina cen YURU COIN (YURU) v USD

Sledite spremembam cen YURU COIN za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.023936+3.54%
30 dni$ -0.197-21.96%
60 dni$ -0.3888-35.71%
90 dni$ -0.3376-32.54%
Današnja sprememba cene YURU COIN

Danes je YURU zabeležil spremembo $ +0.023936 (+3.54%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene YURU COIN

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.197 (-21.96%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene YURU COIN

Če pogled razširimo na 60 dni, se je YURU spremenil za $ -0.3888 (-35.71%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene YURU COIN

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.3376 (-32.54%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen YURU COIN (YURU) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen YURU COIN.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto YURU COIN

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute YURU COIN, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute YURU COIN?

YURU COIN prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence play major roles in price fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability - higher volume typically leads to less volatility.

Supply and demand dynamics directly impact pricing. Limited supply with increasing demand drives prices up, while oversupply can decrease values.

Overall cryptocurrency market trends significantly influence YURU prices. When major cryptocurrencies like Bitcoin rise or fall, smaller altcoins often follow similar patterns.

Regulatory news and government policies regarding cryptocurrencies can cause rapid price changes. Positive regulatory developments boost confidence, while restrictions create selling pressure.

Technology updates, partnerships, and project developments affect investor perception and token utility, influencing demand.

Exchange listings expand accessibility and trading opportunities, potentially increasing price through greater exposure.

Social media buzz, community engagement, and influencer endorsements can drive speculative trading and price movements.

Macroeconomic factors like inflation, interest rates, and global financial uncertainty also impact cryptocurrency investments as investors seek alternative assets.

Since YURU appears to be a smaller or newer cryptocurrency, it may experience higher volatility and be more susceptible to whale movements, where large holders can significantly impact prices through substantial buy or sell orders.

These factors often interact simultaneously, creating complex price dynamics that can be difficult to predict accurately.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute YURU COIN?

People want to know YURU COIN price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.

Napoved cene za kriptovaluto YURU COIN

Napoved cene YURU COIN (YURU) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena YURU v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen YURU COIN (YURU) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena YURU COIN lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute YURU COIN v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen YURU za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute YURU COIN.

O YURU COIN

YURU is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate transactions and enable smart contracts, which are self-executing contracts with the terms of the agreement directly written into code. YURU uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the cryptocurrency to validate transactions and create new blocks. The supply of YURU is algorithmically controlled, with new coins being issued as rewards for validating transactions. The asset is typically used within its native ecosystem for a variety of purposes, including payments, governance, and the execution of smart contracts. It is also used for staking, which involves participants holding coins in a cryptocurrency wallet to support the operations of a blockchain network.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto YURU COIN

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto YURU COIN? Nakup YURU je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute YURU COIN. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute YURU COIN (YURU).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in YURU COIN bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu YURU COIN (YURU)

Kaj lahko storite s kriptovaluto YURU COIN

Z lastništvom kriptovalute YURU COIN se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup YURU COIN (YURU) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je YURU COIN (YURU)

YURU COIN is the official token of Japan’s beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation.

YURU COIN Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje YURU COIN razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna YURU COIN spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o YURU COIN

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta YURU COIN?
Če bi kriptovaluta YURU COIN rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute YURU COIN.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:20:43 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti YURU COIN (YURU)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti YURU COIN

YURU USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na YURU z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami YURU USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte YURU COIN (YURU) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute YURU COIN v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
YURU/USDT
$0.7001
$0.7001$0.7001
+3.54%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.9375
$0.9375$0.9375

+1,775.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000029082
$0.000029082$0.000029082

+384.70%

Flux

Flux

FLUX

$0.23936
$0.23936$0.23936

+118.93%

0G

0G

0G

$1.516
$1.516$1.516

+45.21%

S

S

S

$0.1867
$0.1867$0.1867

+40.79%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz YURU v USD

Znesek

YURU
YURU
USD
USD

1 YURU = 0.7 USD