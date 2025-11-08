Današnja cena kriptovalute YURU COIN v živo je 0.7001 USD. Tržna kapitalizacija YURU je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz YURU v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute YURU COIN v živo je 0.7001 USD. Tržna kapitalizacija YURU je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz YURU v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute YURU COIN (YURU) v živo je $ 0.7001, s spremembo 3.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YURU v USD je $ 0.7001 na YURU.
Kriptovaluta YURU COIN je trenutno na #3786. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- YURU. V zadnjih 24 urah se je YURU trgovalo med $ 0.6581 (najnižje) in $ 0.7014 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.5789586277522937, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.346206572110043.
V kratkoročni uspešnosti se je YURU premaknil +0.98% v zadnji uri in -11.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 9.29K.
Tržne informacije YURU COIN (YURU)
No.3786
--
----
$ 9.29K
$ 9.29K$ 9.29K
$ 7.00M
$ 7.00M$ 7.00M
--
----
10,000,000
10,000,000 10,000,000
10,000,000
10,000,000 10,000,000
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija YURU COIN je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 9.29K. Obstoječa ponudba YURU je --, skupna ponudba pa znaša 10000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.00M.
Zgodovina cene YURU COIN, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.6581
$ 0.6581$ 0.6581
24H Nizka
$ 0.7014
$ 0.7014$ 0.7014
24H Visoka
$ 0.6581
$ 0.6581$ 0.6581
$ 0.7014
$ 0.7014$ 0.7014
$ 0.5789586277522937
$ 0.5789586277522937$ 0.5789586277522937
$ 0.346206572110043
$ 0.346206572110043$ 0.346206572110043
+0.98%
+3.54%
-11.46%
-11.46%
Zgodovina cen YURU COIN (YURU) v USD
Sledite spremembam cen YURU COIN za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.023936
+3.54%
30 dni
$ -0.197
-21.96%
60 dni
$ -0.3888
-35.71%
90 dni
$ -0.3376
-32.54%
Današnja sprememba cene YURU COIN
Danes je YURU zabeležil spremembo $ +0.023936 (+3.54%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene YURU COIN
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.197 (-21.96%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene YURU COIN
Če pogled razširimo na 60 dni, se je YURU spremenil za $ -0.3888 (-35.71%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene YURU COIN
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.3376 (-32.54%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen YURU COIN (YURU) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto YURU COIN
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute YURU COIN, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute YURU COIN?
YURU COIN prices are influenced by several key factors:
Market sentiment and investor confidence play major roles in price fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability - higher volume typically leads to less volatility.
Supply and demand dynamics directly impact pricing. Limited supply with increasing demand drives prices up, while oversupply can decrease values.
Overall cryptocurrency market trends significantly influence YURU prices. When major cryptocurrencies like Bitcoin rise or fall, smaller altcoins often follow similar patterns.
Regulatory news and government policies regarding cryptocurrencies can cause rapid price changes. Positive regulatory developments boost confidence, while restrictions create selling pressure.
Technology updates, partnerships, and project developments affect investor perception and token utility, influencing demand.
Exchange listings expand accessibility and trading opportunities, potentially increasing price through greater exposure.
Social media buzz, community engagement, and influencer endorsements can drive speculative trading and price movements.
Macroeconomic factors like inflation, interest rates, and global financial uncertainty also impact cryptocurrency investments as investors seek alternative assets.
Since YURU appears to be a smaller or newer cryptocurrency, it may experience higher volatility and be more susceptible to whale movements, where large holders can significantly impact prices through substantial buy or sell orders.
These factors often interact simultaneously, creating complex price dynamics that can be difficult to predict accurately.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute YURU COIN?
People want to know YURU COIN price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.
Napoved cene za kriptovaluto YURU COIN
Napoved cene YURU COIN (YURU) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena YURU v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen YURU COIN (YURU) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena YURU COIN lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute YURU COIN v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen YURU za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute YURU COIN.
O YURU COIN
YURU is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate transactions and enable smart contracts, which are self-executing contracts with the terms of the agreement directly written into code. YURU uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the cryptocurrency to validate transactions and create new blocks. The supply of YURU is algorithmically controlled, with new coins being issued as rewards for validating transactions. The asset is typically used within its native ecosystem for a variety of purposes, including payments, governance, and the execution of smart contracts. It is also used for staking, which involves participants holding coins in a cryptocurrency wallet to support the operations of a blockchain network.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto YURU COIN
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto YURU COIN? Nakup YURU je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute YURU COIN. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute YURU COIN (YURU).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in YURU COIN bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto YURU COIN
Z lastništvom kriptovalute YURU COIN se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
YURU COIN is the official token of Japan’s beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation.
YURU COIN Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje YURU COIN razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o YURU COIN
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta YURU COIN?
Če bi kriptovaluta YURU COIN rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute YURU COIN.
Koliko je kriptovaluta YURU COIN vredna danes?
Današnja cena kriptovalute YURU COIN je $ 0.7001. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta YURU COIN še vedno dobra naložba?
YURU COIN ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v YURU, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto YURU COIN?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto YURU COIN v vrednosti $ 9.29K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute YURU COIN?
Cena kriptovalute YURU se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute YURU COIN v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena YURU.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute YURU COIN?
Na ceno YURU vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,442.4
+1.62%
ETH
3,442.67
+4.40%
SOL
160.68
+3.39%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1086
+1.45%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za YURU na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par YURU/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute YURU COIN gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute YURU COIN letos rasla?
Cena kriptovalute YURU COIN bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute YURU COIN (YURU).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:20:43 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti YURU COIN (YURU)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
