Tokenomika YieldBricks (YBR)

Tokenomika YieldBricks (YBR)

Odkrijte ključne vpoglede v YieldBricks (YBR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:18:29 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen YieldBricks (YBR)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za YieldBricks (YBR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.3
$ 0.3$ 0.3
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000688919174838846
$ 0.000688919174838846$ 0.000688919174838846
Trenutna cena:
$ 0.002195
$ 0.002195$ 0.002195

Informacije o YieldBricks (YBR)

Imagine a world where real estate investing isn’t limited by borders, capital, access or investor status. YieldBricks is making this a reality by merging the transparency and innovation of DeFi with stability of RWA assets into a scalable protocol that enables anyone to invest in premium, yield-bearing properties with ease.

Uradna spletna stran:
https://www.yieldbricks.com/
Bela knjiga:
https://docsend.com/view/c5n2ate3yi2ckx5r
Raziskovalec blokov:
https://arbiscan.io/token/0x11920f139a3121c2836e01551d43f95b3c31159c

Tokenomika YieldBricks (YBR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike YieldBricks (YBR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov YBR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov YBR.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko YBR, raziščite ceno žetona YBR v živo!

Kako kupiti YBR

Želite v svoj portfelj dodati YieldBricks (YBR)? MEXC podpira različne načine nakupa YBR, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen YieldBricks (YBR)

Analiza zgodovine cen YBR pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene YBR

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal YBR? Naša stran za napovedovanje cen YBR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti